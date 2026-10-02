В Иркутской области у местного жителя подозревают особо опасную инфекцию

У жителя Приангарья заподозрили особо опасную инфекцию В Иркутской области у местного жителя подозревают особо опасную инфекцию

Москва2 окт Вести.В Иркутской области из-за подозрения на заболевание особо опасной инфекцией провели заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, в котором приняла участие главный санитарный врач России Анна Попова. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Провели внеочередное заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием Главного государственного санитарного врача РФ Анны Юрьевны Поповой. Повод - появившаяся информация о подозрении на случай заболевания жителем региона особо опасной инфекцией написал Игорь Кобзев в MAX

Роспотребнадзор задействовал необходимый набор противоэпидемических мер, а на заседании комиссии был утвержден план оперативных действий.

Все, кто контактировал с возможным носителем инфекции, находятся под медицинским присмотром - симптомов у них не наблюдается, а лабораторные анализы дали отрицательный результат.

Обстановка остается под контролем Роспотребнадзора и правительства Иркутской области.