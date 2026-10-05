Песков призвал верить Роспотребнадзору, а не слухам о "чуме" в Иркутской области

Песков прокомментировал публикации о "чуме" в Иркутской области Песков призвал верить Роспотребнадзору, а не слухам о "чуме" в Иркутской области

Москва5 окт Вести.Роспотребнадзор - компетентный орган, заявлениям и информации которого нужно доверять, а не верить разным слухам, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о "чуме" в Иркутской области.

Он подчеркнул, что Роспотребнадзор является компетентным органом по вопросам распространения инфекций.

И именно на официальные заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения сказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ также отметил высоких профессионализм сотрудников ведомства.