Москва5 октВести.Роспотребнадзор - компетентный орган, заявлениям и информации которого нужно доверять, а не верить разным слухам, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о "чуме" в Иркутской области.
Он подчеркнул, что Роспотребнадзор является компетентным органом по вопросам распространения инфекций.
И именно на официальные заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждениясказал Песков
Пресс-секретарь президента РФ также отметил высоких профессионализм сотрудников ведомства.