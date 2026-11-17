Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в России Попова заявила о благополучной санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ

Москва17 ноя Вести.Санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной, несмотря на сохраняющуюся напряженность в мире. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам главы ведомства, пока нет оснований ожидать скорого улучшения эпидемиологической обстановки в различных регионах мира. Неблагоприятная тенденция сохраняется уже несколько лет.

Но в Российской Федерации санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, благополучная, и мы делаем все для того, чтобы она такой оставалась сказала Попова

Ранее президент России Владимир Путин также указал на непростую ситуацию в сфере биологической безопасности в мире. Российский лидер отметил, что завоз патогена в одну из стран ОДКБ может угрожать и всем остальным.