Москва17 ноя Вести.Роспотребнадзор расширил перечень контролируемых показателей качества воды и воздуха для выявления опасных веществ. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По ее словам, разработаны нормативы для новых веществ в воде. Она уточнила, что речь идет об антибиотиках, гормонах, пестицидах, которые ранее не нормировались.

Сегодня все нормировано и все мы взяли под контроль. Это очень важно для здоровья людей, потому что эти вещества при дальнейшей подготовке воды не разлагаются. Мы можем это уже контролировать сказала она

Ранее в ходе встречи с главой правительства Попова отметила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной, несмотря на сохраняющуюся напряженность в мире.