Москва17 нояВести.Роспотребнадзор расширил перечень контролируемых показателей качества воды и воздуха для выявления опасных веществ. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
По ее словам, разработаны нормативы для новых веществ в воде. Она уточнила, что речь идет об антибиотиках, гормонах, пестицидах, которые ранее не нормировались.
Сегодня все нормировано и все мы взяли под контроль. Это очень важно для здоровья людей, потому что эти вещества при дальнейшей подготовке воды не разлагаются. Мы можем это уже контролироватьсказала она
Ранее в ходе встречи с главой правительства Попова отметила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной, несмотря на сохраняющуюся напряженность в мире.