Москва23 сен Вести.Цветовая маркировка товаров "Светофор", внедряемая в приложение "Честный знак", позволяет покупателю сразу понять количество ключевых компонентов в продуктах и регулировать собственное потребление. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это совершенно новый эффект, которого позволила достичь цветовая маркировка продуктов питания.

Мы внедряем свою маркировку "Светофор" вместе с "Честным знаком". И мало того, что мы можем как потребители прочитать, мы можем еще сориентироваться по цвету… Если этот продукт окрашен зеленым, то тогда регулирование самому себе количества этого продукта… специального не требуется. Это новый совершенно эффект от цифровой маркировки сообщила Попова

Также она отметила, что система "Честный знак" содержит в себе большое количество данных и сама проверяет наличие у продуктов декларации соответствия и необходимую государственную регистрацию.

Все это сегодня позволяет сделать продукцию безопаснее и качественнее. Мы первые шаги делаем по этому пути. Но система, которая в секунды обрабатывает огромное количество единиц информации, позволяет идти дальше. И мы сегодня прорабатывали следующие шаги для того, чтобы потребителю в РФ доставалась только полезная, безопасная и качественная продукция добавила глава Роспотребнадзора

Цифровой надзор позволяет следить за всем объемом продукции одномоментно и решать проблемы, которые возникают при ее обороте, в частности товаров с истекшим сроком годности, реализуемых в магазинах, подытожила Попова.