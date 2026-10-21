Москва21 октВести.Россия рассчитывает получить от Казахстана разъяснения по новым правилам въезда в республику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Москва, как подчеркнула дипломат, с уважением относится к суверенному праву Казахстана совершенствовать национальное миграционное законодательство. Захарова отметила, что нынешние изменения казахстанского законодательства затрагивают граждан государств - членов ЕАЭС.
В связи с... [этим] рассчитываем на дополнительные разъяснения казахстанской стороны относительно порядка их применения с учетом действующих международных договоренностей, в том числе в рамках союза и других миграционных объединений на евразийском пространстве, участниками которых являются наши странысказала она
Официальный представитель МИД РФ добавила, что уточнения со стороны властей Казахстана были бы полезны, чтобы своевременно проинформировать граждан в интересах беспрепятственных взаимных поездок, трудовой деятельности и развития деловых и гуманитарных связей.
Ранее правительство Казахстана утвердило правила получения электронных разрешений на въезд для иностранцев, которым не нужна виза. Россиянам, как и гражданам других стран с безвизовым режимом, будет необходимо с 1 июля 2027 года в обязательном порядке оформлять такое разрешение.