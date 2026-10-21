РФ ждет разъяснения Казахстана о новых правилах въезда Захарова: Россия ждет от Казахстана разъяснения о новых правилах въезда

Москва21 окт Вести.Россия рассчитывает получить от Казахстана разъяснения по новым правилам въезда в республику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва, как подчеркнула дипломат, с уважением относится к суверенному праву Казахстана совершенствовать национальное миграционное законодательство. Захарова отметила, что нынешние изменения казахстанского законодательства затрагивают граждан государств - членов ЕАЭС.

В связи с... [этим] рассчитываем на дополнительные разъяснения казахстанской стороны относительно порядка их применения с учетом действующих международных договоренностей, в том числе в рамках союза и других миграционных объединений на евразийском пространстве, участниками которых являются наши страны сказала она

Официальный представитель МИД РФ добавила, что уточнения со стороны властей Казахстана были бы полезны, чтобы своевременно проинформировать граждан в интересах беспрепятственных взаимных поездок, трудовой деятельности и развития деловых и гуманитарных связей.

Ранее правительство Казахстана утвердило правила получения электронных разрешений на въезд для иностранцев, которым не нужна виза. Россиянам, как и гражданам других стран с безвизовым режимом, будет необходимо с 1 июля 2027 года в обязательном порядке оформлять такое разрешение.