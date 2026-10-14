Россияне должны будут получать электронные разрешения на въезд в Казахстан Казахстан введет электронные разрешения на въезд для россиян с 1 июля 2027

Москва14 окт Вести.Правительство Казахстана утвердило правила получения электронных разрешений на въезд для иностранцев, которым не нужна виза. Россиянам, как и гражданам других стран с безвизовым режимом, оформлять такое разрешение в обязательном порядке придется с 1 июля 2027 года. Это следует из постановления, которое опубликовали в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов республики.

Граждане... стран ЕАЭС и стран, с которыми Республика Казахстан заключила международные договоры о безвизовых поездках, въезжают в Республику Казахстан, а также осуществляют транзитный проезд по территории Республики Казахстан при наличии электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан говорится в документе

Отсутствие разрешения с 1 июля 2027 года будет основанием для отказа во въезде в Республику Казахстан.

Сам документ вступает в силу 24 октября. Новые режимы въезда и транзитного проезда начнут действовать поэтапно, и на первых порах отказывать во въезде не оформившим разрешение не станут. С 1 ноября этого года разрешения запустят в международном аэропорту Актау и на ряде автомобильных пунктов пропуска. С 1 января 2027 года они заработают в аэропортах Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта следующего года появятся на всех остальных пунктах пропуска.