МИД: РФ не получала от Астаны сообщений о введении платы за въезд для россиян

Россия не получала сообщений о введении платы за въезд в Казахстан для россиян МИД: РФ не получала от Астаны сообщений о введении платы за въезд для россиян

Москва4 окт Вести.Москва не получала от Астаны уведомлений о введении платы за разрешение на въезд в Казахстан для россиян. Об этом сообщил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

Речь идет об электронном разрешении на въезд иностранцам QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization). Его учредили в рамках поправок в закон о миграции, который президент страны Касым Жомарт-Токаев подписал 24 июня, а 25 августа документ вступил в законную силу.

На этот счет никаких уведомлений от наших казахстанских партнеров не получали, равно как и не видели пока официальных заявлений по этому поводу цитирует РИА Новости слова Стерника

До 1 ноября 2026 года система QazETA в Казахстане работает в пилотном режиме. С этой даты разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов, с 15 ноября – для въезжающих на автомобилях через границы со странами вне ЕАЭС, с 30 ноября – для автомобильных пунктов пропуска на границах со странами ЕАЭС, с 15 декабря – для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты.

Пока процедура получения разрешения бесплатна, заявку следует подавать не позднее чем за 72 часа перед въездом через официальное мобильное приложение QazETA. Позднее цена электронного разрешения на въезд в Казахстан для иностранных граждан, в том числе россиян, будет единой для всех.