Туркмения упрощает въезд для иностранцев с помощью электронных виз

В Туркменистане с 1 октября заработает система выдачи электронных виз Туркмения упрощает въезд для иностранцев с помощью электронных виз

Москва30 сен Вести.Туркмения с 1 октября 2026 года запускает систему выдачи электронных виз (e-Visa) для иностранных граждан. Об этом сообщила Государственная миграционная служба республики.

Новый цифровой сервис позволит оформлять разрешения на въезд в страну дистанционно в сжатые сроки и по упрощенной процедуре.

Кроме того, ведомство разработало систему онлайн-регистрации, которая даст возможность иностранцам, а также принимающей стороне ставить гостей на миграционный учет через интернет без необходимости личного посещения ведомства.