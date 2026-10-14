В Красногорске крыса покусала мужчину, решившего ее прогнать В подмосковном Красногорске мужчина попал в больницу после укуса дикой крысы

Москва14 окт Вести.В Красногорске Московской области мужчина пострадал от укуса дикой крысы. Об этом сообщила пресс-служба Красногорской клинической больницы в социальной сети "ВКонтакте".

С наступлением холодов грызуны перебираются ближе к жилью людей, поэтому встречи с ними случаются все чаще. В больницу обратился 27-летний местный житель с укушенными ранами на правой кисти. Молодой человек попытался прогнать крысу у своего дома, но та в ответ напала и укусила его.

Сюжет классический: встретил у дома дикую крысу, решил изгнать, спровоцировал - и получил "боевое" ранение. говорится в публикации

Пострадавшему обработали раны и назначили полный курс прививок от бешенства.

Врачи напоминают: при виде крысы лучше держаться подальше. Загнанный в угол грызун обязательно будет защищаться, а его укус грозит серьезными инфекциями - от лептоспироза и геморрагической лихорадки до бешенства. О замеченных грызунах следует сообщать в коммунальные службы.

Если укуса избежать не удалось, нужно в течение 10-15 минут промыть рану водой с мылом, обработать края перекисью или йодом и незамедлительно обратиться в травмпункт или приемное отделение.