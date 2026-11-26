В Красногорске рыбак приложил к ране подорожник и чуть не лишился руки

Подорожник не спас рыбака от инфекции, и тот чуть не лишился руки в Красногорске В Красногорске рыбак приложил к ране подорожник и чуть не лишился руки

Москва26 ноя Вести.В Красногорске подорожник не помог рыбаку, у которого в рану попала инфекция – спасать его пришлось врачам. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, мужчина во время рыбалки зацепил тыльной стороной ладони крючок, промыл рану водой и приложил к ней подорожник. В итоге он попал в больницу на скорой с отеком и болью в кисти и предплечье, посинением кожных покровов, высокой температурой и гноем в ране.

Проведенная диагностика выявила у пациента гнилостно-некротическую флегмону — тяжелую инфекцию с омертвением тканей, сопровождающуюся общей воспалительной реакцией организма. Анализы показали выраженное воспаление, а рентген — скопление газа в мягких тканях. Это признак анаэробной инфекции, то есть заражения бактериями, которые живут без кислорода говорится в публикации Минздрава

Такая инфекция быстро развивается и может привести к летальному исходу, если вовремя не помочь человеку.

Пациента срочно прооперировали: вскрыли флегмону, удалили гной и омертвевшие ткани. После этого ему делали перевязки, он проходил антибактериальную и инфузионную терапию. На шестые сутки температура нормализовалась и рана очистилась.

Функция кисти и чувствительность удалось сохранить полностью.