Москвича госпитализировали после укуса купленной в интернете ядовитой змеи Москвич оказался в больнице после укуса моноклевой кобры

Москва26 окт Вести.Московские врачи спасли 20-летнего молодого человека, которого в квартире укусила ядовитая моноклевая кобра. Пострадавший не знал, что приобретенная им змея представляет опасность, и обратился за медицинской помощью не сразу, сообщает MK.RU.

По данным издания, змея укусила владельца за руку. Когда самочувствие пострадавшего ухудшилось, он был вынужден обратиться к медикам. Молодого человека в тяжелом состоянии доставили в Центр отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В больнице пациенту ввели противозмеиную сыворотку и провели детоксикационную терапию с помощью капельниц. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Выяснилось, что молодой человек приобрел змею через интернет с рук. Продавцы уверяли его, что питомец не ядовит. Некоторое время кобра не проявляла агрессии, однако напала на хозяина, когда тот полез в террариум, чтобы убраться там и покормить питомца.

В материале не уточняется, что теперь будет со змеей.

Моноклевая кобра отличается нервным и агрессивным поведением и обладает высокотоксичным ядом. Длина этой змеи может достигать 120-150 см. Змея обитает в Индии, Камбодже, Непале, Мьянме, Таиланде, Вьетнаме и на юго-западе Китая.