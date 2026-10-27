В Подмосковье спасли женщину, которая чуть не умерла от отека после винограда Врачи Подмосковья спасли женщину с отеком Квинке после съеденного винограда

Москва27 окт Вести.Врачи оказали экстренную помощь пациентке, которая обратилась в приемное отделение Раменской больницы с жалобой на острую аллергическую реакцию: ее язык стремительно отекал и почти перестал двигаться. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

По словам женщины, незадолго до отхода ко сну она съела виноград и примерно через 20 минут почувствовала симптомы аллергии. После того, как привычные антигистаминные препараты ей не помогли, она обратилась за помощью.

Врачи диагностировали отек Квинке …, взяли необходимые анализы, тщательно осмотрели и сделали ЭКГ ... и ввели экстренные препараты, купирующие аллергическую реакцию рассказал врач-терапевт приемного отделения Раменской больницы

По его словам, при аллергии люди часто совершают одну и ту же ошибку – принимают таблетку и ждут, когда симптомы пройдут. Однако при стремительно нарастающем отеке слизистых - это прямой путь к асфиксии, поэтому заниматься самолечением категорически нельзя, нужно незамедлительно обращаться к врачам.

После проведенной терапии пациентка пошла на поправку. До полной стабилизации состояния женщина находилась под наблюдением специалистов.