Москва28 октВести.Хирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина спасли от разрыва аорты 16-летнюю спортсменку из Удмуртии, на которую во время конных соревнований упала лошадь, передает ТАСС.
Транспортировка пациентки была сопряжена с колоссальным риском, а тяжесть состояния девушки требовала высокого профессионализма на всех этапах – от кареты скорой помощи до реанимации, пояснили в пресс-службе учреждения.
Спортсменка упала на землю, а сверху прямо на нее упала лошадь весом более 700 кгговорится в сообщении
У девушки произошел травматический неполный разрыв аорты с формированием псевдоаневризмы, пояснили врачи. Возникшее в результате этого внутреннее кровотечение не могло быть остановлено никакими средствами, кроме неотложной операции.
Более того: любое движение девушки или простое чихание могло спровоцировать полный разрыв сосуда и летальный исходрассказали в НМИЦ
Операция была сложной, но врачам удалось успешно решить все задачи, при этом у девушки после операции не останется ни единого шрама.