Спортсменку из Удмуртии спасли от разрыва аорты после падения на нее лошади

Врачи спасли спортсменку из Удмуртии, на которую упала 700-килограммовая лошадь Спортсменку из Удмуртии спасли от разрыва аорты после падения на нее лошади

Москва28 окт Вести.Хирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина спасли от разрыва аорты 16-летнюю спортсменку из Удмуртии, на которую во время конных соревнований упала лошадь, передает ТАСС.

Транспортировка пациентки была сопряжена с колоссальным риском, а тяжесть состояния девушки требовала высокого профессионализма на всех этапах – от кареты скорой помощи до реанимации, пояснили в пресс-службе учреждения.

Спортсменка упала на землю, а сверху прямо на нее упала лошадь весом более 700 кг говорится в сообщении

У девушки произошел травматический неполный разрыв аорты с формированием псевдоаневризмы, пояснили врачи. Возникшее в результате этого внутреннее кровотечение не могло быть остановлено никакими средствами, кроме неотложной операции.

Более того: любое движение девушки или простое чихание могло спровоцировать полный разрыв сосуда и летальный исход рассказали в НМИЦ

Операция была сложной, но врачам удалось успешно решить все задачи, при этом у девушки после операции не останется ни единого шрама.