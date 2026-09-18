Парашютистка из Вологодской области получила травму шеи в небе Вологодская парашютистка серьезно травмировала шею после прыжка

Москва18 сен Вести.Парашютистка из Вологодской области получила травму шеи, после того как после прыжка у нее неудачно раскрылся парашют, сообщает Baza.

На днях во время прыжка опытная скайдайверша из Вологодской области получила хлыстовую травму шеи – это происходит, когда шея резко изгибается по типу хлыста пишет паблик

В результате девушку резко подбросило вверх, и она на некоторое время потеряла контроль над парашютом.

По информации МК, девушке удалось стабилизировать полет и успешно приземлиться.

В больнице у спортсменки диагностировали хлыстовую травму шейного отдела позвоночника. Сейчас она проходит курс лечения.