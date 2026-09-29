Москва29 сенВести.40-летняя женщина из Кореневского района Курской области пострадала, когда село атаковал вражеский дрон, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
По его информации, ЧП произошло в селе Пушкарное. Местная жительница стала убегать и споткнулась.
Сегодня она обратилась в Рыльскую ЦРБ. Врачи диагностировали закрытый перелом кости левой кисти со смещениемговорится в публикации
Скорая помощь везет пострадавшую в Курскую областную больницу, где ей будет обеспечено необходимое лечение.