В Курской области женщина убегала от дрона, споткнулась и сломала руку Жительница Курской области пострадала, убегая от дрона

Москва29 сен Вести.40-летняя женщина из Кореневского района Курской области пострадала, когда село атаковал вражеский дрон, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

По его информации, ЧП произошло в селе Пушкарное. Местная жительница стала убегать и споткнулась.

Сегодня она обратилась в Рыльскую ЦРБ. Врачи диагностировали закрытый перелом кости левой кисти со смещением говорится в публикации

Скорая помощь везет пострадавшую в Курскую областную больницу, где ей будет обеспечено необходимое лечение.