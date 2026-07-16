Москва16 июлВести.В Курской области украинский дрон атаковал девушку, которая ехала на мопеде. Скорая везет пострадавшую больницу с ранениями разных частей тела. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По ударом противника оказалась деревня Рыжевка Рыльского района.
Вражеский дрон атаковал местную жительницу, ехавшую на мопеде. У 26-летней девушки осколочные ранения груди, живота, бедра. Скорая доставляет ее в Курскую областную больницунаписал глава региона в мессенджере МАХ
Пострадавшей будет оказана помощь в полном объеме.