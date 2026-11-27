В ДТП с перевернувшимся автобусом в Башкирии пострадали ребенок и пенсионерка

Автобус перевернулся в Башкирии, пострадали два человека В ДТП с перевернувшимся автобусом в Башкирии пострадали ребенок и пенсионерка

Москва27 ноя Вести.Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта случилось в Чишминском районе Башкирии, сообщили в региональной прокуратуре.

Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ, следовавший из Уфы в Енгалышево, не справился с управлением около населенного пункта Енгалышево. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

В результате происшествия два пассажира — 11-летняя девочка и пожилая женщина общественного транспорта получили различные травмы и доставлены в медицинские учреждения говорится в публикации ведомства в MAX

По факту ЧП проводится разбирательство. Будет проверено исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок, в том числе – в части, касающейся обеспечения требований безопасности при эксплуатации транспортного средства.