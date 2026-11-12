Москва12 нояВести.Утром в четверг, 12 ноября, в Уфе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта, сообщили в прокуратуре Башкирии.
Инцидент с автобусом "Газель Next" произошел у остановки "Городской дворец культуры".
В результате аварии несколько пассажиров общественного транспорта получили различные травмы и доставлены в медицинские учрежденияговорится в заявлении ведомства в MAX
Точное количество пострадавших пока не уточняется, прокуратура начала проверку, в том числе - в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации транспортного средства.