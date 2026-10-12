Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом в Набережных Челнах

В Набережных Челнах в ДТП с автобусом пострадали несколько пассажиров Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом в Набережных Челнах

Москва12 окт Вести.В Набережных Челнах несколько человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с пассажирским автобусом. Об этом сообщило СУ СК РФ по Республике Татарстан на платформе MAX.

Отмечается, что авария случилась в понедельник, 12 октября. После столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля несколько пассажиров автобуса обратились к врачам за помощью.

12 октября 2026 года в городе Набережные Челны произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам автобуса говорится в публикации

По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Выясняются все обстоятельства случившегося.