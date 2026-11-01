Шесть пассажиров рейсового автобуса пострадали в аварии в Уфе

В Уфе автобус столкнулся со служебным транспортом, пострадали шесть человек Шесть пассажиров рейсового автобуса пострадали в аварии в Уфе

Москва1 ноя Вести.В Уфе произошло ДТП с участием городского автобуса, пострадали шесть пассажиров, прокуратура проводит проверку, сообщает надзорный орган Республики Башкортостан в мессенджере MAX.

Авария произошла вечером 1 ноября на улице Гагарина. Столкнулись пассажирский автобус марки "НЕФАЗ", двигавшийся по городскому маршруту, и служебный транспорт предприятия.

В результате ДТП пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, которые с различными травмами доставлены в медицинское учреждение говорится в публикации

Прокуратура проверит исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок, в том числе в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации транспортного средства.