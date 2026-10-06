Два человека пострадали при обрушении надземного перехода в Татарстане

При обрушении надземного перехода в Татарстане пострадали два человека Два человека пострадали при обрушении надземного перехода в Татарстане

Москва6 окт Вести.В результате обрушения надземного пешеходного перехода в Пестречинском районе Татарстана пострадали два человека, сообщили в ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, дорожный инцидент произошел около 12.44 мск на трассе Казань — Шемордан возле села Кощаково. По предварительным данным, грузовой автомобиль с поднятым кузовом задел пролет надземного пешеходного перехода, в результате чего произошло его обрушение.

На данный момент поступила информация о двух пострадавших – водителе и пассажире грузового автомобиля, пассажир от госпитализации отказался говорится в сообщении

Сейчас движение в районе ДТП парализовано, организован объезд.

Водителей призвали воздержаться от поездок по данному участку трассы.

По факту ДТП прокуратура организовала проверку.