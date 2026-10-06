Москва6 октВести.В результате обрушения надземного пешеходного перехода в Пестречинском районе Татарстана пострадали два человека, сообщили в ГУ МЧС по республике.
По данным ведомства, дорожный инцидент произошел около 12.44 мск на трассе Казань — Шемордан возле села Кощаково. По предварительным данным, грузовой автомобиль с поднятым кузовом задел пролет надземного пешеходного перехода, в результате чего произошло его обрушение.
На данный момент поступила информация о двух пострадавших – водителе и пассажире грузового автомобиля, пассажир от госпитализации отказалсяговорится в сообщении
Сейчас движение в районе ДТП парализовано, организован объезд.
Водителей призвали воздержаться от поездок по данному участку трассы.
По факту ДТП прокуратура организовала проверку.