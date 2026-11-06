Татарстан в пятницу завалит снегом В Татарстане прогнозируется сильный снег

Москва6 ноя Вести.В ближайшие часы синоптики прогнозируют в восточных районах Татарстана снегопад, жителей призывают соблюдать меры осторожности на дорогах, сообщается в MAX-канале МЧС республики.

Очень сильный снег местами ожидается в восточных районах Республики Татарстан в ближайшие 1-3 часа с сохранением утром и в первую половину дня 6 ноября говорится в сообщении

В МЧС жителям рекомендовали быть осторожными на дорогах, не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками и ЛЭП, не оставлять детей без присмотра, в случае необходимости помочь пожилым.