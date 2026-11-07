В Прикамье перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие

Микроавтобус перевернулся в Пермском крае, есть пострадавшие В Прикамье перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие

Москва7 ноя Вести.Сотрудники полиции уточняют обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса в Пермском крае. Как сообщает ГУ МВД РФ по региону в Telegram-канале, авария произошло 7 ноября около 19.30 на автодороге Усолье – Кудымкар.

На 143 км трассы, поворот на деревню Городище, водитель микроавтобуса "Газель", по предварительной информации, потерял управление и опрокинулся на бок в кювет.

В результате ДТП погибших нет, количество пострадавших уточняется говорится в сообщении

Сотрудники полиции работают на месте происшествия.