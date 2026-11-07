СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с миркоавтобусом в Прикамье

В Прикамье возбудили дело по факту ДТП с микроавтобусом СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с миркоавтобусом в Прикамье

Москва7 ноя Вести.Следственные органы СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту ДТП в Березниковском муниципальном округе. Об этом ведомство передает в MAX.

Установлено, что вечером 7 ноября на 143 километре автодороги Усолье - Кудымкар водитель микроавтобуса "Газель" допустил съезд транспортного средства в кювет, после чего произошло опрокидывание. В результате травмы получили несколько человек.

По данному факту следственным отделом по г. Березники следственного управления СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) говорится в сообщении

Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства ДТП.