В Приморье задержан подросток, выстреливший в школьный автобус из пневматики

В Приморье подросток выстрелил в школьный автобус, его задержали В Приморье задержан подросток, выстреливший в школьный автобус из пневматики

Москва24 сен Вести.В поселке Тавричанка Приморского края местный несовершеннолетний житель совершил выстрел из пневматического пистолета в школьный автобус. Об этом сообщает полиция региона.

В результате стрельбы повреждено стекло транспортного средства. Пострадавших нет.

Личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался житель поселка Тавричанка 2009 года рождения написано в канале полиции в национальном мессенджере

Стрелок был задержан по горячим следам, его доставили в отдел полиции. Пневматическое оружие у него изъято.