Москва24 сенВести.В поселке Тавричанка Приморского края местный несовершеннолетний житель совершил выстрел из пневматического пистолета в школьный автобус. Об этом сообщает полиция региона.
В результате стрельбы повреждено стекло транспортного средства. Пострадавших нет.
Личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался житель поселка Тавричанка 2009 года рождениянаписано в канале полиции в национальном мессенджере
Стрелок был задержан по горячим следам, его доставили в отдел полиции. Пневматическое оружие у него изъято.