Во Владивостоке задержали учителя, подозреваемого в распространении порнографии

Учитель из Владивостока задержан по подозрению в распространении порно Во Владивостоке задержали учителя, подозреваемого в распространении порнографии

Москва19 окт Вести.Во Владивостоке был задержан учитель одной из школ города, подозреваемый в распространении противоправного контента. Об этом сообщает полиция Приморья.

Его личность была установлена в ходе мониторинга социальных сетей.

По подозрению в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений мужчину задержали и доставили в следственный комитет написано в канале полиции

В УМВД России по Владивостоку инициировали проверку.

В СМИ также уточняется, что задержанному мужчине 21 год, он представляется учителем местной школы. Он рассказал об участии в съемках порноматериалов.