Москва19 октВести.Во Владивостоке был задержан учитель одной из школ города, подозреваемый в распространении противоправного контента. Об этом сообщает полиция Приморья.
Его личность была установлена в ходе мониторинга социальных сетей.
По подозрению в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений мужчину задержали и доставили в следственный комитетнаписано в канале полиции
В УМВД России по Владивостоку инициировали проверку.
В СМИ также уточняется, что задержанному мужчине 21 год, он представляется учителем местной школы. Он рассказал об участии в съемках порноматериалов.