На учителя из Владивостока составили протокол за распространение порно Полиция Владивостока составила протокол на учителя, публиковавшего порно

Москва20 окт Вести.Во Владивостоке полиция составила административный протокол в отношении местного жителя, распространявшего порнографические материалы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Приморского края.

Теперь молодому человеку, ранее представлявшимся учителем одной из владивостокских школ, грозит штраф.

В отношении 21-летнего местного жителя составлен административный протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ говорится в сообщении полиции

Штраф в его отношении может составить от 100 000 до 200 000 рублей.

Ранее сообщалось, что мужчина был задержан. Он признался в участии в порносъемках. Его подозревают в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.