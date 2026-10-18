Блогер Золо пояснил причину его задержания во время концерта в Донецке Золо: задержание в Донецке произошло из-за футболки с запрещенной символикой

Москва18 окт Вести.Причиной задержания Ивана Золо в донецком клубе стало ранее снятое им видео в футболке с запрещенной в России символикой, сообщил блогер в своем Telegram-канале.

Он назвал ситуацию на концерте в Донецке неприятной и добавил, что причиной всего стало видео в футболке с запрещенной символикой.

В 2022 году я купил футболку, снял с ней видео, а сейчас, оказалось, что она была с запрещенной символикой сатанизма (признано в РФ экстремистским международным движением и запрещено), я лично об этом не знал написал блогер

Ему пояснили, что это было нарушением. Он признал свою вину, дал слово удалить то самое видео и футболку.

Золо добавил, что концерт в Мариуполе переносится, все остальные запланированные выступление не отменяются.

Ранее сообщалось, что блогерв Ивана Золо задержали во время концерта в Донецке.