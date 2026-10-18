Москва18 октВести.Причиной задержания Ивана Золо в донецком клубе стало ранее снятое им видео в футболке с запрещенной в России символикой, сообщил блогер в своем Telegram-канале.
Он назвал ситуацию на концерте в Донецке неприятной и добавил, что причиной всего стало видео в футболке с запрещенной символикой.
В 2022 году я купил футболку, снял с ней видео, а сейчас, оказалось, что она была с запрещенной символикой сатанизма (признано в РФ экстремистским международным движением и запрещено), я лично об этом не зналнаписал блогер
Ему пояснили, что это было нарушением. Он признал свою вину, дал слово удалить то самое видео и футболку.
Золо добавил, что концерт в Мариуполе переносится, все остальные запланированные выступление не отменяются.
Ранее сообщалось, что блогерв Ивана Золо задержали во время концерта в Донецке.