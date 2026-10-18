Москва18 октВести.Во время выступления в одном из клубов Донецка силовики задержали блогера Ивана Золо, сообщила в своем MAX-канале руководитель "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
Треш-блогер Иван Золо задержан во время концерта в Донецке. Причины задержания пока неизвестнынаписала Мизулина
На видео, которое опубликовала глава "Лиги безопасного интернета", видно, как люди в масках во время выступления артиста взяли его под руки и увели со сцены.
Как передает MAX-канал Baza, силовики вошли в клуб "Террикон" через 15–20 минут после начала концерта. Позже выяснилось, что концерт отменен. Стражи порядка проверили документы и соблюдение возрастных ограничений у зрителей.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев запретил концерт блогера и музыканта Иванa Золо в городе, объяснив свое решение соображениями нравственности и безопасности.