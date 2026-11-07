Москва7 ноя Вести.Правоохранительные органы Алма-Аты задержали девушек, которые едва не сорвали выступление покинувшего Россию певца Валерия Меладзе. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского департамента города.

В среду на концерте в Алма-Ате Меладзе временно остановил выступление из-за потасовки между зрительницами, видеозапись происшествия появилась в соцсетях Казахстана. Артист возмутился поведением участниц конфликта.

В результате проверки были идентифицированы три женщины, участвовавшие в инциденте говорится в публикации

В полиции сообщили, что две зрительницы - жительницы Алматинской области: одну суд арестовал на пять суток, вторую оштрафовали за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Третья участница инцидента - из Тараза, она проходит по делу о мелком хулиганстве, материалы переданы в суд.

Ранее нетрезвые зрительницы также прервали концерт певца в Стамбуле.