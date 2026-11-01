Москва1 нояВести.Центральный районный суд Николаева на Украине отправил под стражу на 60 дней мужчину, который проходит фигурантом по делу об исполнении советских песен на праздновании Дня Победы и произведений из российского репертуара на концертах. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Применить к подозреваемому в совершении уголовного правонарушения… меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залогаговорится в постановлении
По данным следствия, "преступление" было совершено 9 мая 2022 года. Украинский суд посчитал, что проведенное в тот день мероприятие якобы носило политический характер. В качестве доказательств "виновности" мужчины указывается, что в тот день он был в головном уборе, который характерен для армии Советского Союза, а к одежде была прикреплена георгиевская лента, запрещенная на Украине в рамках политики "декоммунизации".
Также в материалах дела говорится, что фигурант совершил еще одно "преступление": 22 августа 2022 года он выступил на концерте, где исполнял русские песни, а спустя три дня появился на еще одном мероприятии с российским репертуаром – в местном колледже культуры.
В действия украинца суд усмотрел признаки якобы "информационной деятельности" в поддержку России.