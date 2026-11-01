Украинца отправили под стражу за пение советских песен на День Победы На Украине суд арестовал мужчину, исполнявшего советские песни на Дне Победы

Москва1 ноя Вести.Центральный районный суд Николаева на Украине отправил под стражу на 60 дней мужчину, который проходит фигурантом по делу об исполнении советских песен на праздновании Дня Победы и произведений из российского репертуара на концертах. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Применить к подозреваемому в совершении уголовного правонарушения… меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога говорится в постановлении

По данным следствия, "преступление" было совершено 9 мая 2022 года. Украинский суд посчитал, что проведенное в тот день мероприятие якобы носило политический характер. В качестве доказательств "виновности" мужчины указывается, что в тот день он был в головном уборе, который характерен для армии Советского Союза, а к одежде была прикреплена георгиевская лента, запрещенная на Украине в рамках политики "декоммунизации".

Также в материалах дела говорится, что фигурант совершил еще одно "преступление": 22 августа 2022 года он выступил на концерте, где исполнял русские песни, а спустя три дня появился на еще одном мероприятии с российским репертуаром – в местном колледже культуры.

В действия украинца суд усмотрел признаки якобы "информационной деятельности" в поддержку России.