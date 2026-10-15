Киевский режим приказал изъять имущество у вступивших в ВС РФ украинцев РИА Новости: киевский режим изымает имущество у вступивших в ВС РФ украинцев

Москва15 окт Вести.Собственность украинцев, которые уехали из Черниговской области и присоединились к российской армии, конфисковывают по приказу киевского режима, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что в отношении выехавших в Россию и вступивших в ее вооруженные силы граждан на Украине открыты уголовные дела.

По информации источника, речь идет о 29-летнем Николае Прусе и 34-летнем Василии Брожко, которых украинский суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Последний из упомянутых мужчин служил в российской армии и принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

До СВО он (Николай Прус – прим. ред.) работал на пилораме, а после ее начала активно содействовал российской армии и агитировал местных за Россию. Он выехал в РФ, вступил в ВС РФ и воевал против ВСУ в Луганской и Харьковской областях добавил собеседник агентства

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