В российский плен попали трое боевиков ВСУ, проходивших обучение во Франции

Бойцы взяли в плен троих боевиков ВСУ, проходивших обучение во Франции В российский плен попали трое боевиков ВСУ, проходивших обучение во Франции

Москва28 сен Вести.Российские военнослужащие взяли в плен троих боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), имевших документы о прохождении обучения во Франции, заявил военнослужащий Сергей Александров в интервью РИА Новости.

При зачистке опорного пункта российские бойцы обнаружили в блиндаже троих военнослужащих ВСУ​​​. Их взяли в плен и допросили.

Это были боевики, которые учились во Франции. Очень много встречалось документов. Видать, они там подготавливали офицеров, когда офицеров брали. У них корочки были, что они прошли обучение приводит РИА Новости слова Александрова

Продолжительность обучения во Франции составляла около полутора месяцев.

Пленные раскрыли на допросе сведения о расположении украинских подразделений, инженерных заграждений, численности личного состава и техники, уточнил Александров.

По его словам, средний возраст пленных - 35-45 лет.

Глава МИД Сергей Лавров назвал подготовку украинских боевиков во Франции "прямым участием страны в боевых действиях". Во Франции готовят целую "штурмовую ударную бригаду", что означает вовлеченность Парижа в конфликт, подчеркнул Лавров.