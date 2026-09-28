Москва28 сенВести.Российские военнослужащие взяли в плен троих боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), имевших документы о прохождении обучения во Франции, заявил военнослужащий Сергей Александров в интервью РИА Новости.
При зачистке опорного пункта российские бойцы обнаружили в блиндаже троих военнослужащих ВСУ. Их взяли в плен и допросили.
Это были боевики, которые учились во Франции. Очень много встречалось документов. Видать, они там подготавливали офицеров, когда офицеров брали. У них корочки были, что они прошли обучениеприводит РИА Новости слова Александрова
Продолжительность обучения во Франции составляла около полутора месяцев.
Пленные раскрыли на допросе сведения о расположении украинских подразделений, инженерных заграждений, численности личного состава и техники, уточнил Александров.
По его словам, средний возраст пленных - 35-45 лет.
Глава МИД Сергей Лавров назвал подготовку украинских боевиков во Франции "прямым участием страны в боевых действиях". Во Франции готовят целую "штурмовую ударную бригаду", что означает вовлеченность Парижа в конфликт, подчеркнул Лавров.