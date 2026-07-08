Боевиков ВСУ в Польше обучали финские инструкторы Украинский пленный рассказал, что боевиков ВСУ в Польше обучали финны

Москва8 июл Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили обучение в Польше у финских инструкторов. Об этом рассказал пленный военнослужащий из 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Головко, делится Минобороны РФ.

По словам Головко, его остановил патруль полиции, с которыми были и представители ТЦК. После задержания мужчину направили на 45-дневный курс базовой подготовки в Винницкой области. После этого, как человек с высшим образованием, он поехал во Львовскую область, а следом — в Польшу.

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После этого он получил звание младшего лейтенанта, и его распределили в 28-ю отдельную механизированную бригаду. В декабре 2024 года Головко был отправлен в Донецкую народную республику (ДНР), в район Константиновки.

Ранее пленные военнослужащие ВСУ подтвердили, что ситуация в городе Константиновка находится под контролем российской армии.