Командир Леонтьев рассказал о боевиках ВСУ, обучавшихся во Франции

Боевики 155-й бригады ВСУ обучались во Франции Командир Леонтьев рассказал о боевиках ВСУ, обучавшихся во Франции

Москва6 июл Вести.Боевики 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили службу во Франции. Об это рассказал замкомандира отряда "Шторм" 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Алексей Леонтьев, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что соответствующие документы об аттестации были обнаружены в личных вещах погибших боевиков.

У нас есть, в принципе, досье о них, как они готовятся. Соответственно, группа готовилась во Франции. Это подразделение называлось Анна Киевская, 155-я … Это на красноармейском направлении сказал Леонтьев

В пророссийском подполье накануне отметили, что иностранные наемники ВСУ практически перестали принимать участие в боях на херсонском направлении с марта 2026 года.