NP: в тюрьмах Канады раздут трубочки для "безопасного вдыхания" наркотиков

В тюрьмах Канады раздадут трубочки для "безопасного вдыхания" наркотиков NP: в тюрьмах Канады раздут трубочки для "безопасного вдыхания" наркотиков

Москва29 сен Вести.В канадских тюрьмах начнут раздавать бумажные трубочки для более безопасного употребления наркотиков. Об этом пишет издание National Post.

Уточняется, что самодельные и пластиковые трубочки несли риск внутренних порезов носа.

В федеральных тюрьмах вскоре начнут распространять бумажные трубочки для безопасного вдыхания наркотиков отмечается в публикации

Фотографии служебных записей о бумажных трубочках для "безопасного вдыхания веществ в порошкообразной форме или паров от нагретых веществ" распространились в социальных сетях. Новые трубочки также призваны уменьшить число инфекций, вызываемых такими заболеваниями, как гепатит B и C. Соответствующие меры вводятся в виду участившихся случаев вдыхания, курения наркотиков среди заключенных.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий государственным учреждениям отказаться от бумажных питьевых трубочек в пользу пластиковых.