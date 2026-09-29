Москва29 сенВести.В канадских тюрьмах начнут раздавать бумажные трубочки для более безопасного употребления наркотиков. Об этом пишет издание National Post.
Уточняется, что самодельные и пластиковые трубочки несли риск внутренних порезов носа.
В федеральных тюрьмах вскоре начнут распространять бумажные трубочки для безопасного вдыхания наркотиковотмечается в публикации
Фотографии служебных записей о бумажных трубочках для "безопасного вдыхания веществ в порошкообразной форме или паров от нагретых веществ" распространились в социальных сетях. Новые трубочки также призваны уменьшить число инфекций, вызываемых такими заболеваниями, как гепатит B и C. Соответствующие меры вводятся в виду участившихся случаев вдыхания, курения наркотиков среди заключенных.
В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий государственным учреждениям отказаться от бумажных питьевых трубочек в пользу пластиковых.