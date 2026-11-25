Минфин предложил с 1 января 2027 года повысить пошлину на деликатесы до 15%

Пармезан, хамон и трюфели могут заметно подорожать Минфин предложил с 1 января 2027 года повысить пошлину на деликатесы до 15%

Москва25 ноя Вести.Минфин России предложил с 1 января 2027 года повысить импортную пошлину на деликатесы, включая морепродукты, пармезан, хамон, трюфели и ряд других товаров. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Мы предложили 15% сообщил Сазанов, говоря о возможном размере пошлины

По словам замминистра, ведомство исходит из того, что повышенная пошлина должна заработать с 1 января 2027 года. Проект соответствующего постановления правительства рассматривается комиссией по законодательной деятельности в кабмине. Конкретный перечень продуктов, которые попадут под обложение, определят позже: на подкомиссии, по его словам, будут рассмотрены все прозвучавшие предложения.

Ранее в ноябре Сазанов говорил, что Минфин в ближайшее время внесет в правительство проект акта о повышении ставок ввозных пошлин на деликатесы из недружественных стран, а мера может вступить в силу не позднее начала 2027 года.

При обсуждении бюджета на 2027-2029 годы в Совете Федерации предложили вывести морские деликатесы, пармезан, хамон и трюфели из-под льготного налогообложения, а дополнительные доходы направить на социальную сферу. Сейчас эти товары облагаются по льготной ставке НДС 10%. В Минфине повышение налога не поддержали и предложили решить вопрос через повышение импортной пошлины.

Ранее в ноябре увеличение пошлин на товары из недружественных стран объяснили в МИД России.