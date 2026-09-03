ЦПРТ: в России пока не будут маркировать хлеб

В ЦПРТ заявили об отсутствии планов маркировать хлеб ЦПРТ: в России пока не будут маркировать хлеб

Москва3 сен Вести.У правительства России пока нет планов вводить маркировку "Честный знак" на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом заявил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Обычный хлеб не маркируется, планов по запуску требований в этой категории на текущий момент нет. Подчеркну, что хлеб отдельно исключен из постановления правительства о маркировке сладостей приводит слова Юсупова газета "Ведомости"

Маркировка "Честный знак" была введена в 2019 году, в настоящее время под нее попадают 52 категории товаров.