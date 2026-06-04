Москва4 июн Вести.В приложении "Честный знак" появились новые возможности – теперь можно узнать детали о производстве молока и выращивании рыбы. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель оператора "Честного знака" Михаил Дубин.

Он сообщил, что на сегодняшний день приложением "Честный знак" пользуются более 38 миллионов человек. Люди проверяют качество и безопасность товара. По словам Дубина, чаще всего проверкам подвержены товары повседневного спроса: продукты питания, молочка, вода, БАДы, лекарства.

Мы за этим внимательно следим, то есть мы постоянно развиваем функционал. Мы добавили какое-то время назад функционал, когда можно посмотреть, откуда берется молоко, которое у вас потом в некоем молочном продукте, то есть с каких ферм. А дальше точно так же добавлены информации уже позднее про рыбу, икру, то сейчас можно посмотреть. Да, и карта интерактивная в приложении. Также будем добавлять источник воды для минеральной воды. Кажется, что это интересно, и те фокус-группы, которые мы проводим с нашими клиентами, они это полностью подтверждают сказал Дубин

Кроме того, по словам председателя компании, вся информация в приложении собрана совместно с государственными органами.

И сейчас дополнительно мы запускаем такой продукт, запустили его, называется прямо так: "Что за продукт?" Это информация об ингредиентах конкретного товара, который наиболее часто продается. Добавлены сахар, трансжиры, различные Е, это у нас продукт. По отдельным составляющим… мы делаем не сами по себе, это делает Роспотребнадзор, у них есть такой проект, как "Светофор", мы его фактически оцифровываем по схожей методике и фактически именно по цветам можно увидеть более или менее полезный продукт добавил он

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, что система "Честный знак" позволила снизить оборот серого рынка до 9%. По его словам, эта система помогает в решении ключевой задачи, поставленной перед правительством РФ, – обеление экономики страны.