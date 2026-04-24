ЦРПТ: россияне через приложение "Честный знак" могут следить за питанием

Москва24 апр Вести.Приложение "Честный знак" поможет российским потребителям проверять пищевую ценность и состав продуктов, рассказал РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Он подчеркнул, что таким образом люди смогут следить за своим питанием.

Фактически, сканируя товар, потребитель может посмотреть на свойства товара <...> добавленный сахар, жиры, трансжиры, различные добавки пояснил эксперт

Также приложение способно сравнивать калорийность и свойства разных продуктов.

В конце прошлого года россияне оставили в приложении порядка 300 тысяч жалоб на товары. Они передаются в контролирующие органы.