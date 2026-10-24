Москва24 октВести.Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому магазины будут обязаны указывать на ценниках полную стоимость упаковки продуктов. Об этом сообщает ТАСС.
Покупатель должен с первого взгляда понимать, сколько именно он заплатит за конкретный товарпояснил агентству лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
В пояснительной записке к документу обращается внимание, что сейчас покупатель может увидеть на ценнике только стоимость 100 граммов продукта и не сразу понять, сколько придется заплатить за всю упаковку. Авторы законопроекта считают, что новые требования позволят потребителям сразу узнавать фактическую стоимость товара.
В настоящее время законопроект направлен на заключение правительства РФ.