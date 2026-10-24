В Госдуме готовят законопроект об указании полной стоимости упаковки продуктов

В Госдуме хотят обязать магазины указывать полную стоимость упаковки продуктов В Госдуме готовят законопроект об указании полной стоимости упаковки продуктов

Москва24 окт Вести.Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому магазины будут обязаны указывать на ценниках полную стоимость упаковки продуктов. Об этом сообщает ТАСС.

Покупатель должен с первого взгляда понимать, сколько именно он заплатит за конкретный товар пояснил агентству лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

В пояснительной записке к документу обращается внимание, что сейчас покупатель может увидеть на ценнике только стоимость 100 граммов продукта и не сразу понять, сколько придется заплатить за всю упаковку. Авторы законопроекта считают, что новые требования позволят потребителям сразу узнавать фактическую стоимость товара.

В настоящее время законопроект направлен на заключение правительства РФ.