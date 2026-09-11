Москва11 сенВести.Русскую кухню в Китае следует развивать не только через рестораны, но и в формате стрит-фуда. Об этом заявил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
Он выразил мнение, что сейчас русская кухня в Китае во многом представлена через местное представление о ней, тогда как необходимо развивать современные и более аутентичные форматы.
Мы считаем, что должен быть и русский стрит-фуд в Китае. К примеру, те же чебурекисказал он на VII Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса в Москве
По словам Титова, обсуждается также создание ресторанов современной русской кухни. В частности, о перспективах выхода на китайский рынок говорили с рестораторами Аркадием Новиковым, Михаилом Гончаровым и Сергеем Мироновым.
Титов также сообщил о планах обсудить с властями Пекина модернизацию ресторана "Москва", открытого в 1954 году как часть советского выставочного комплекса.
Ранее шеф-повар Денис Перевоз поделился с ИС "Вести" рецептами исконно русских блюд. Простые блюда, которые можно приготовить дома, – щи из крапивы, салат из листьев смородины и карп в сметане.