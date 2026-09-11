Титов предложил продавать чебуреки как стрит-фуд в Китае Титов предложил продавать чебуреки как русский стрит-фуд в Китае

Москва11 сен Вести.Русскую кухню в Китае следует развивать не только через рестораны, но и в формате стрит-фуда. Об этом заявил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

Он выразил мнение, что сейчас русская кухня в Китае во многом представлена через местное представление о ней, тогда как необходимо развивать современные и более аутентичные форматы.

Мы считаем, что должен быть и русский стрит-фуд в Китае. К примеру, те же чебуреки сказал он на VII Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса в Москве

По словам Титова, обсуждается также создание ресторанов современной русской кухни. В частности, о перспективах выхода на китайский рынок говорили с рестораторами Аркадием Новиковым, Михаилом Гончаровым и Сергеем Мироновым.

Титов также сообщил о планах обсудить с властями Пекина модернизацию ресторана "Москва", открытого в 1954 году как часть советского выставочного комплекса.

Ранее шеф-повар Денис Перевоз поделился с ИС "Вести" рецептами исконно русских блюд. Простые блюда, которые можно приготовить дома, – щи из крапивы, салат из листьев смородины и карп в сметане.