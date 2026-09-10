"Сделано вместе": Титов предложил производителям России и Китая сменить лозунг Титов призвал бизнес России и Китая сменить лозунг на "сделано вместе"

Москва10 сен Вести.Российским и китайским производителям следует сменить лозунги "сделано в России" и "сделано в Китае" на слоган "сделано вместе", заявил глава российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов. Его слова передает ТАСС.

В ходе VII Российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса Титов указал, что на сегодняшний день каждая четвертая зарубежная компания в РФ связана с Китаем. По его словам, сейчас зарегистрировано свыше 15,5 тысячи действующих организаций с китайскими учредителями или соучредителями.

Мы часто говорим: "сделано в России" или "сделано в Китае", но пора переходить к новому лозунгу: "сделано вместе" заявил он

Спецпредставитель российского лидера добавил, что РФ становится для партнеров из КНР не только рынком, но и производственной площадкой. Он также отметил рост промышленной кооперации и локализации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сфера искусственного интеллекта станет дополнительным направлением сотрудничества между Россией и Китаем.