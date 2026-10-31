Москва31 окт Вести.Американский журналист телеканала Newsmax Алекс Салви охарактеризовал гуманитарную операцию в Алешках Херсонской области как наиболее значительную деэскалацию за все время украинского конфликта, способную стать шагом к его прочному урегулированию. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в соцсети X.

По словам обозревателя, проведение миссии стало возможным благодаря временному прекращению огня, согласованному при содействии первой леди США Мелании Трамп. Ранее Москва и Киев договорились о гуманитарной паузе в районе Алешек для безопасной доставки помощи населению.