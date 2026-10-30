Журналист Newsmax: я в Алешках в качестве наблюдателя от лица Мелании Трамп

Журналист Newsmax раскрыл свою задачу в Алешках Журналист Newsmax: я в Алешках в качестве наблюдателя от лица Мелании Трамп

Москва30 окт Вести.Корреспондент американского медиа Newsmax Алекс Салви в комментарии автору ИС "Вести" Евгению Попову рассказал о своей задаче в рамках гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

Он отметил, что выступает в качестве независимого наблюдателя.

Я здесь просто в качестве независимого наблюдателя от лица первой леди [США Мелании Трамп]. И, конечно, чтобы зафиксировать происходящее, так что я здесь просто как репортер сказал Салви

Ранее другой представитель Newsmax рассказал, что журналисты американского медиа находятся на связи с Меланией Трамп.

Ранее принимавшая участие в достижении российско-украинской договоренности о гуманитарной операции в Алешках первая леди США заявила, что операция поможет в достижении прочного мира на Украине.