Мирошник рассказал о миссии американских СМИ в Алешках Мирошник: у американских СМИ в Алешках своя миссия

Москва30 окт Вести.Американские СМИ в рамках гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области будут больше рассказывать о роли США в этом процессе, заявил в беседе с ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он обратил внимание на то, что в город отправились большое количество американских журналистов.

Я вижу, что количество журналистов, которые сопровождают эту акцию именно с американской стороны, очень большое. Мы понимаем, что у них-то все-таки задача будет рассказывать больше о миссии и роли именно американской стороны в этом вопросе. То есть они едут со своей задачей сказал Мирошник

Дипломат выразил надежду, что пресса США расскажет и о реальности, с которой столкнется в Алешках, а не только об усилиях американского правительства по разрешению гуманитарного кризиса.

В Алешки выдвинулись две группы от Newsmax, одна будет находится с российскими представителями, другая - с украинскими.

Ранее представители американского медиа Newsmax, которые отправились в Алешки, рассказали в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову, что они находятся на связи с супругой американского лидера Меланией Трамп.

Алешки - город, который находится на левом берегу Днепра. По словам российского президента Владимира Путина, Украина минировала подходы к Алешкам и фактически создавала гуманитарную катастрофу. Для проведения миссии в районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября. Гуманитарная миссия началась в ночь на 30 октября.