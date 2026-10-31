Москва31 октВести.Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что опыт гуманитарной миссии в городе Алешки можно применить и к другим населенным пунктам, он вместе с российским омбудсменом Яной Лантратовой обратился к Мелании Трамп с новой инициативой, сообщает белорусский телеканал "Первый информационный".
По словам Лубинца телеканалу, опыт в Алешках можно повторить к другим населенным пунктам, он и Лантратова обратились к Мелании Трамп с соответствующей инициативой.
Тот опыт, который мы наработали во время подготовки этой гуманитарной миссии, на наш взгляд, может быть использован по отношению к другим населенным пунктам. Поэтому сейчас ждем реакцииотметил Лубинец
Он добавил, что в течение дня обсуждал с Лантратовой вопросы обмена военнопленными, возвращения гражданских, воссоединения семей.
Новые инициативы уже наработаны, и они рассчитывают заручиться поддержкой со стороны Соединенных Штатов и Мелании Трампговорится в сообщении телеканала со ссылкой на Лубинца
Также украинский омбудсмен положительно оценил освещение гуманитарной операции журналистами из разных стран.
Ранее Лантратова сообщала, что выступает с инициативой регулярно проводить гуманитарные акции под кураторством первой леди США Мелании Трамп аналогично операции в Алешках.