Лубинец заявил, что он и Лантратова направили Мелании Трамп новую инициативу Лубинец и Лантратова предложили Мелании Трамп новую инициативу

Москва31 окт Вести.Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что опыт гуманитарной миссии в городе Алешки можно применить и к другим населенным пунктам, он вместе с российским омбудсменом Яной Лантратовой обратился к Мелании Трамп с новой инициативой, сообщает белорусский телеканал "Первый информационный".

По словам Лубинца телеканалу, опыт в Алешках можно повторить к другим населенным пунктам, он и Лантратова обратились к Мелании Трамп с соответствующей инициативой.

Тот опыт, который мы наработали во время подготовки этой гуманитарной миссии, на наш взгляд, может быть использован по отношению к другим населенным пунктам. Поэтому сейчас ждем реакции отметил Лубинец

Он добавил, что в течение дня обсуждал с Лантратовой вопросы обмена военнопленными, возвращения гражданских, воссоединения семей.

Новые инициативы уже наработаны, и они рассчитывают заручиться поддержкой со стороны Соединенных Штатов и Мелании Трамп говорится в сообщении телеканала со ссылкой на Лубинца

Также украинский омбудсмен положительно оценил освещение гуманитарной операции журналистами из разных стран.

Ранее Лантратова сообщала, что выступает с инициативой регулярно проводить гуманитарные акции под кураторством первой леди США Мелании Трамп аналогично операции в Алешках.