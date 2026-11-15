Москва15 нояВести.Украинский батальон "Азов" (террористическая организация, запрещена на территории России) стал учебным центров для ультраправых группировок со всего мира. Об этом военный обозреватель Евгений Поддубный рассказал в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".
Поддубный прокомментировал новость о том, что бригада "Азова" помогала испанской неонацистской группировке готовиться к вооруженному мятежу в Мадриде.
Действительно, группа испанских неонацистов проходила подготовку [в "Азове"], причем не просто побегать с автоматом, пострелять по мишеням, это минно-взрывное дело, диверсионная работа. Это то, что в "Азове" знают и умеютсказал он
Евгений Поддубный подчеркнул, что у Украины с 2015 года появились долгосрочные амбиции деструктивного влияния на иностранные государства. Киевский режим в том числе готовит террористические ячейки в африканских странах.