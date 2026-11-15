Поддубный: батальон "Азов" стал учебным центром для террористов со всего мира Поддубный: батальон "Азов" стал учебным центром для ультраправых группировок

Москва15 ноя Вести.Украинский батальон "Азов" (террористическая организация, запрещена на территории России) стал учебным центров для ультраправых группировок со всего мира. Об этом военный обозреватель Евгений Поддубный рассказал в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

Поддубный прокомментировал новость о том, что бригада "Азова" помогала испанской неонацистской группировке готовиться к вооруженному мятежу в Мадриде.

Действительно, группа испанских неонацистов проходила подготовку [в "Азове"], причем не просто побегать с автоматом, пострелять по мишеням, это минно-взрывное дело, диверсионная работа. Это то, что в "Азове" знают и умеют сказал он

Евгений Поддубный подчеркнул, что у Украины с 2015 года появились долгосрочные амбиции деструктивного влияния на иностранные государства. Киевский режим в том числе готовит террористические ячейки в африканских странах.