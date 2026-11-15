Депутат Журавлев: "Айдар" и "Азов" находятся на особом положении на Украине

Депутат указал, что "Айдар" и "Азов" находятся на особом положении на Украине Депутат Журавлев: "Айдар" и "Азов" находятся на особом положении на Украине

Москва15 ноя Вести.На Украине на особом положении находятся полк "Айдар" (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) и батальон "Азов" (террористическая организация, запрещена в России), заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Так он прокомментировал в разговоре с NEWS.ru поездку главкома ВСУ Михаил Драпатого в расположение 24-го отдельного штурмового полка "Айдар", чтобы уладить бунт бойцов, которые отказались принимать назначенного им командира.

Боевики "Айдара" и "Азова", по словам Журавлева, практически не появляются на передовой, в основном они выполняют карательные функции в тылу.

Это еще один показатель того, что укронацисты в ВСУ на особом положении. Это ведь белая кость, основа украинской нации... Не то что мобилизованные, над которыми можно издеваться, сажать в нелегальные тюрьмы, пытать и вымогать деньги сказал Журавлев

Он также отметил, что эти боевики всегда горой за главу киевского режима Владимира Зеленского "и компанию — разгонят митинг, закошмарят недовольных — своего рода украинские СС".

Как ранее сообщали РИА Новости в российских силовых структурах, комментируя поезду Драпатого в полк "Айдар", боевики полка раскритиковали решение главкома ВСУ о назначении нового командира и передали ему список собственных кандидатов на эти должность. Отмечалось, что это первый случай на Украине, когда человек уровня главнокомандующего едет в расположение подразделения уровня полка.